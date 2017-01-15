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ديالو أفضل لاعب في مباراة تونس والسنغال
ايدولاي ديالو - السنغال

ديالو أفضل لاعب في مباراة تونس والسنغال

الأحد، 15 يناير 2017 11:19 م

اختارت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية “أبدولاي ديالو” حارس عرين منتخب السنغال كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس في البطولة المقامة على أرض “الجابون” حتى الخامس من فبراير المقبل.

وفاز منتخب السنغال على منافسه تونس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب « فرانسيفيل» بالنسخة الـ31 من البطولة.

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