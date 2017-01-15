قال اللواء محمد على حسن مساعد مدير المنطقة المركزية لمباحث التموين إن الجريمة التموينية شهدت زيادة عام 2016 موضحا أن الظروف الاقتصادية احد اسبابها.

وأكد في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أن هناك حرب تقصد تدمير الاقتصاد المصري وان بعض التجار لا يساندون الدولة في أزمتها والظاهرة تتعدد في سلع عديدة موضحا أنه كان يعتقد وجود عدد ضئيل من التجار يحاولون احتكار السلع ولكن النسبة أصبحت كثيرة.

وقال: “قلقت على مصر من أبناء مصر والحملات مستمرة وتم ضبط 139 ألف قضية في 2015 وفي 2016 تم تحرير 207 ألف قضية متنوعة في الغش التجاري والاحتكار ومخالفات مخابز وجرائم تموينية وتهريب بعض المنتجات في صورة أنابيب أو سولار أو بنزين”.

وتابع أن :” بعض المستوردين لا يساندون الوطن ونحن نمر بظروف استثنائية واحد الغرائب التي واجهتها هو قيام احد المربين بذبح حمير لان جلدها مطلوب بالخارج”.

وشدد على أن: “الاستعانة بشكاوى وبلاغات المواطن يساهم بتطوير المنظومة وبالنسبة للسلع التموينية فهناك تنقية بطاقات التموين لتحديث قاعدة البيانات وسيكون عام 2017 عام رخاء على مصر والشعب متحمل الشدائد والمستقبل أمامنا وهناك بوادر للامل ولكن نحن بحاجة إلى الصبر”.