أسود السنغال يفترسون نسور تونس بثنائية في أمم أفريقياالأحد، 15 يناير 2017 11:05 م
سقط منتخب تونس في فخ الخسارة أمام نظيره السنغالي بثنائية نظيفة في لقاء الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية “كان” 2017 والمقامة بالجابون حتى 5 فبراير المقبل.
أحرز هدفي أسود التيرانجا مانيو سانى فى الدقيقة العاشرة، وأحرز الهدف الثانى اللاعب كارا مبودجى بالدقيقة 30.
بذلك الفوز، اعتلى منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط، مستغلا تعادل زيمبابوي والجزائر بهدفين لكل فريق.
بدأ اللقاء بضغط هجومى لنسور قرطاج، وأهدر أحمد العكايشى فرصة حقيقية للتقدم فى اللحظات الأولى، وسدد الكرة برأسه لتمر إلى جوار مرمى الحارس السنغالى.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب السنغالى إثر عرقلة أحد مدافعي نسور قرطاج لمهاجم المنتخب السنغالى داخل منطقة الجزاء، وأحرز مانيو سانى الهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة العاشرة.
وأهدر أحمد العكايشى إدراك التعادل فى الدقيقة 14 إثر تلقيه تمريرة طولية انفرد بالحارس السنغالى وسدد الكرة لتمر إلى جوار العارضة.
أضاف كارا مبودجى الهدف الثانى لمنتخب السنغال فى مرمى منتخب تونس من ضربة رأسية قوية فى مرمى أيمن المثلوثى حارس نسور قرطاج فى الدقيقة 30 إثر تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء.
وكثف لاعبو المنتخب السنغالي من هجماتهم على مرمى نسور قرطاج وأهدر احمد العكايشى فرصة إحراز الهدف الأول للمنتخب التونسي، وسدد الكرة قوية ليتصدى لها الحارس السنغالى.
واعترض لاعبو نسور قرطاج على حكم اللقاء، إثر رفضه احتساب هدف لصالح المنتخب التونسى بداعي عدم تخطي الكرة داخل الشباك، وكاد مدافع السنغال تسجيل هدف فى مرماه بالخطأ إثر تشتيته الكرة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة ويمسكها الحارس السنغالي.
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