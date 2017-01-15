خضير: الاستثمارات الأردنية فى مصر تتجاوز 530 مليون دولارالأحد، 15 يناير 2017 11:06 م
> مجلس الاعمال المصري الاردني يبحث الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين
حضر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير اجتماعات الدورة 19 لمجلس الأعمال المصري الأردني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية وذلك بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسي وممثلي مجتمع الأعمال الأردني والمصري .
اعرب محمد خضير عن رغبة وزارة الاستثمار والهيئة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنمية الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من مصر والمملكة الأردنية الشقيقة في اطار البروتوكول الموقع بين هيئتي الاستثمار في البلدين عام 2015.
واكد خضير أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركه ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، نظرا لما يشهده السوق المصري من تطورات علي الصعيد الاقتصادي ومن قرارات اقتصاديه اصلاحيه جريئه ستمكن مصر من جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره والغير مباشره.
واستعرض خضير للحضور الحزمه التشريعيه التي تتبناها وزاره الاستثمار لتهيئه المناخ الاستثماري والذي يعد مشروع قانون الاستثمار الجديد حجر الزاويه فيها... وعدد خضير مزايا القانون الجديد وانه ييكون سيسهم في نقله تشريعيه واجراءيه في السوق المصري.
تحتل الاردن المرتبه 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات أردنية تبلغ حوالي 530,33 مليون دولار، في عدد 1614 شركه تغطي أنشطتها معظم المجالات، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 57 %، والخدمات بنسبة 13%، والقطاع التمويلي بنسبة 9%، والسياحة بنسبة 7%. .
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