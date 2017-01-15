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70 % من قرى الفيوم بدون صرف صحي
الفيوم

70 % من قرى الفيوم بدون صرف صحي

الأحد، 15 يناير 2017 11:08 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أن أكبر مشكلة تواجه المحافظة هى الصرف الصحي، حيث تعاني المحافظة من عدم وجود شبكة صرف صحي بشكل كامل.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، اليوم الأحد، أن 70% من قرى المحافظة لا يغطيها الصرف الصحي بصورة كاملة وجاري إنشاء عدد من المحطات.

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