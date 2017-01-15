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السيسي يتناول "الطعمية والطرشي" مع رؤساء تحرير الصحف القومية
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يتناول "الطعمية والطرشي" مع رؤساء تحرير الصحف القومية

الأحد، 15 يناير 2017 10:36 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق، إنه إلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعه رؤوساء تحرير بعض الصحف القومية للحديث عن أهم الانجازات التي حققتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “on-e”، اليوم الأحد: “إحنا اتغدينا مع الرئيس السيسي طعيمة سخنة وطرشي وكل واحد أخد سندوتشين بلدي”، ليرد عليه الإعلامي أديب: “يعني لا فيه سيمون فيميه ولا بط زي الرئيس مرسي! والرئيس غداكم طعمية”.

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