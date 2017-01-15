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وزير المالية يكشف عن التحديات أمام مصر
وزير المالية عمرو الجارحي ‎

وزير المالية يكشف عن التحديات أمام مصر

الأحد، 15 يناير 2017 10:34 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن سعر الفائدة الخاص بقرض صندوق النقد الدولي يترواح من 1 ونصف إلى 2إلا ربع في المائة موضحا أن الشرحة الثانية من القرض سيتتم بعد مراجعة وذلك خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي  ان الشريحة الثانية ستكون حوالي 1 وربع مليار دولار وأنه سيتم عمل متوسط للسعر الخاص بالدولار خلال الشهر الماضي وتثبيته للدولار الجمركي مشيرا إلى أن هذا تم بسبب “لخبطة” المستوردين.

وتابع الجارحي أن قرض صندوق النقد بمثابة تسهيل مالى ممتد لثلاث سنوات يتعلق بحصة مصر لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال اسبوعين.

وأوضح وزير المالية أن الايرادات الضريبية سجلت 137 مليار جنيه فى النصف الاول من العام المالى الجارى وأن هناك تحديات خاصة بسعر الصرف وأسعار الطاقة ونقاط ايجابية بشأن الايرادات.

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