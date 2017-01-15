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الأحد 15 يناير 2017 10:08 مساءً
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العراق يحرر 85% من الساحل الأيسر للموصل من "داعش"
الجيش العراقي في الموصل

العراق يحرر 85% من الساحل الأيسر للموصل من "داعش"

الأحد، 15 يناير 2017 10:00 م
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أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق أول الركن طالب شغاتي، مساء اليوم الأحد، أن القوات العراقية حررت 85% من مناطق الساحل الأيسر للموصل من سيطرة داعش، وهي ماضية بإتمام عملية التحرير الكامل.

وقال شغاتي، في مقابلة مع محطة تليفزيون “العراقية” الحكومي مساء اليوم ونقلها موقع 24 الإماراتي: “تم تحرير 85% من أحياء ومناطق الساحل الأيسر في جميع محاوره، والعمليات مستمرة لتحقيق التحرير الكامل ومن ثم التوجه إلى الجانب الأيمن”.

وأوضح أنه “بالمجمل تم تحرير 60 حيًا سكنيًا في الساحل الأيسر ولم يتبق سوى 5 أو 6 أحياء، ليعلن استكمال تحرير كامل الساحل الأيسر من داعش، لم يتبق إلا القليل في الساحل الأيسر لإعلان تحريره وطرد داعش منه”.

وقال شغاتي: “لدينا القدرة العالية لمواجهة داعش في الساحل الأيمن، ونعمل على تغيير الخطط العسكرية لمواجهة المتغيرات على الأرض، لأننا نتعامل مع عصابات متحركة، وعدو مختبئ بين المدنيين وتحت الأرض، ووجوده بين المدنيين يشكل أكبر تحد لنا.. لدينا الآن معلومات استخبارية وأخرى من خلال الإسناد الجوي، وتعاون المواطنين ساهمت في تحقيق النصر على التنظيم”.

وأضاف: “الأهالي ساعدونا بالاستدلال إلى عناصر داعش، والقبض عليهم وندعو المغرر بهم من الأهالي إلى تسليم أنفسهم للقوات الأمنية، من أجل حسم المعركة وستكون معركة الساحل الأيمن أسهل من من الساحل الأيسر”.

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