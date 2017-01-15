قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن تركيا تُدعم لإحلال سلام “دائم” و”شامل” في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “أخبار تركيا” عن مصادر أن وزير الخارجية التركية، شدد على حاجة المنطقة لسلام “دائم” و”شامل”، داعيًا لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وأوضح جاويش أوغلو أنه يجب قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة؛ لتحقيق السلام في المنطقة.

وكان قد انطلق المؤتمر الدولي للسلام، اليوم الأحد وسط رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني، بمشاركة 70 دولة ومنظمة، ومشاركة اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة)، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.