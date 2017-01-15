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مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لدوري أبطال أفريقيا
الاهلي

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لدوري أبطال أفريقيا

الأحد، 15 يناير 2017 10:02 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري القائمة النهائية والتي سيرسلها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة خروج كلاً من  مسعد عوض وباسم علي ومحمد حمدي زكي وميدو جابر وأكرم توفيق، بالإضافة إلى جون أنتوي الذي انضم لمصر المقاصة على سبيل الإعارة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

شريف اكرامي .. احمد عادل .. محمد الشناوي .. احمد حجازي .. رامي ربيعه .. محمد نجيب .. سعد سمير .. احمد فتحي .. محمد هاني .. صبري رحيل .. حسين السيد .. علي معلول .. حسام غالي .. حسام عاشور .. عمرو السوليه .. كريم نيدفيد .. صالح جمعه .. عبدالله السعيد .. مؤمن زكريا .. وليد سليمان .. اجاي .. متعب .. عمرو جمال .. مروان محسن.

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