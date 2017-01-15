عدد الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون لزراعة القوقعة في مصر يبلغ 5 آلاف طفل سنويا، وإذا لم يحصلوا على قوقعة الأذان قبل سن خمس سنوات سيعانون من فقدان السمع الكامل.

هذا ما أكده محمد القباني رئيس مؤسسة “وصلة خير”، خلال المؤتمر الصحفي للتوعية ضد فقدان السمع عند الأطفال، والتي عقدته حملة “اسمعني ووصلة خير”، وأدارة الحوار الإعلامية امينة شلباية، مشيرة إلى أن تكلفة عملية زراعة القوقعة تتراوح بين 120 إلى 140 ألف جنيه، وذلك بدون تكاليف إعادة التأهيل لمدة ٦أشهر بعد العملية.

وأوضحت شلباية أن العديد من الآباء ليس لديهم الخبرة ولا المعرفة بمشكلة ضعف السمع، وبالتالي لديهم عدم الوعي بكيفية التعامل مع أطفالهم المرضى.

ومن جانبه، أضاف القباني أن التأمين الصحي يتكفل من ثمن العملية ب90 ألف جنيه، ويجرى سنوياً من 1000 إلى 1500 عملية سنويا، أما “وصلة خير” تتحمل من 30 إلى 40 ألف جنيه للعملية الواحدة، ونسكتمل المبلغ من حصيلة التبرعات.

وأشار القباني إلى أنه خلال عام ونصف تم إجراء حوالي 530 عملية بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك من خلال تبرعات المصريين من أجل هؤلاء الأطفال.

وشدد القباني أن عمليات زرع القوقعة يجب إجرائها قبل عمر الخمس السنوات للأطفال، فبعد هذا العمر قد يضيع حلم هؤلاء الأطفال.

يسرا اللوزى تحكى تجربتها الشخصية

كشفت الفنانة يسرا اللوزي خلال فعاليات المؤتمر عن تجربتها الشخصية عندما اكتشفت ضعف شديد في السمع لابنتها التي تبلغ من العمر العام والنصف، وهذا السبب جعلها تتبنى حملة “اسمعني” التي تهدف إلى التوعية بفقدان السمع لدى الأطفال.

وقامت بإجراء العملية لطفلتها بعد سنة و8 شهور، لذا أكدت أن الاكتشاف المبكر لفقدان السمع يمنح الطفل نتائج أفضل، لأن الطفل يبدأ في سماع صوت أمه بعد 4 شهور من الحمل، وبالتالي يتطور نمو المخ.

وأوضحت يسرا أنها اكتشفت فقدان السمع لابنتها عندما كانت لا تلتفت لنداء اسمها، وهو ما أوضحه الأطباء ، حيث يبدأ الطفل بالالتفات لاسمه من 10 شهور إلى سنة، وبعد عمل الاختبارات اكتشفت أنها تعانى من ضعف شديد فى السمع، لذا اندم لأنني ليس لدى خبرة مع الأطفال، واكتشفت ذلك بعد مرور سنة و3 شهور.

اضبطي وزنك

نصح الدكتور عمرو عباسى أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، السيدات قبل مرحلة الحمل بخفض الوزن وضبط السكر، للحفاظ على صحة المولود من التشوهات.

وبمجرد الزواج يجب على السيدات تناول حمض الفوليك أثناء فترة الحمل لتجنب إصابة الطفل من العيوب الخلقية، مثل فقدان السمع.