دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، لحماية الأطفال اللاجئين والدفاع عنهم، مشيرا إلى تعرضهم لمخاطر كثيرة وخصوصا عندما يكونون بمفردهم.

وقال البابا: “من الضروري أن نلتزم باتخاذ الإجراءات ذات الجدوى لضمان أن المهاجرين الأطفال يحظون بالحماية والاندماج (في المجتمعات الجديدة)، بحسب “رويترز”.

وأضاف البابا، موجها حديثه للمهاجرين: “آمل في أن تعيشون في سلام في البلاد التي ترحب بكم وتحترمون قوانينها وعاداتها وفي الوقت ذاته تحافظون على قيم ثقافاتكم الأصلية”.

وعادة ما يدافع البابا فرنسيس عن المهاجرين ويدعو الأوروبيين لاستضافتهم.

وفي أبريل/ نيسان 2016، زار البابا مخيما للاجئين في اليونان. ولدى عودته إلى روما اصطحب معه ثلاث عائلات سورية.