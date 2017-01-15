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الأحد 15 يناير 2017 09:56 مساءً
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المنتخب السنغالي يتقدم بثنائية ماني ومبودجي
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المنتخب السنغالي يتقدم بثنائية ماني ومبودجي

الأحد، 15 يناير 2017 09:47 م

إستطاع المنتخب السنغالي لكرة القدم التقدم علي المنتخب التونسي في المباراة المقامة حاليا بالمجموعه الثانية وذلك عن طريق مهاجم ليفربول الانجليزي ساديو ماني .

ورغم سيطرة المنتخب التونسي علي مجريات اللقاء خاصة في العشر دقائق الأولي إلا أن المنتخب السنغالي إستطاع الرد السريع عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها كيتا بالدي بعد عرقلة من التونسي أيمن عبد النور  وسددها ساديو ماني معلنا تقدم السنغال .

حاولت تونس العودة عن طريق يوسف المساكني الذي انفرد بالمرمي تماما الا انه سدد الكرة بقوة خارج المرمي .

وعزز المنتخب السنغالي بهدف  ثاني عن طريق ومبودجي  في الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول بضربة رأس .

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