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الأحد 15 يناير 2017 09:56 مساءً
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لهذا السبب..بريطانيا ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس!!
مؤتمر باريس

لهذا السبب..بريطانيا ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس!!

الأحد، 15 يناير 2017 09:46 م
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أعربت بريطانيا الأحد عن “تحفظاتها” بشأن مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الاوسط ورفضت التوقيع على البيان الختامي الذي دعا الى حل الدولتين للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني والى رفض الخطوات الاحادية الجانب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “إن بريطانيا كان لها “تحفظات معينة” حول عقد المؤتمر في غياب ممثلين اسرائيليين وفلسطينيين “قبل ايام من تنصيب رئيس اميركي جديد”، وبالتالي فان بريطانيا شاركت في المؤتمر بصفة مراقب فقط”.

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