أكدت الإعلامية اللامعة داليا أشرف، أنها ستشارك في تقديم برنامج “8 الصبح” عبر فضائية “dmc”، بالفقرة الخاصة بالأطفال يومي الجمعة والسبت، موضحة أنها ستستضيف مجموعة من الأطفال لتنمية مهاراتهم في اللعب واختبار قدراتهم من خلال تطعيمهم بمعلومة مفيدة واكتشاف مواهب جديدة.

وأضافت أشرف في تصريح خاص لـ”محيط”، أن الأطفال هم المستقبل والأمل، لافتة إلي أن فكرة فقرتها قائمة علي إبعاد الطفل عن التنظير، حيث أن الطفل يواجه مشاهد صعبة من خلال متابعته لبعض القنوات التي تعرض أفلام بها عنف أو مشاهد غير لائقة.

وأوضحت أشرف، أن الأطفال التي تستضيفهم في برنامج “8 الصبح” تتراوح اعمارهم ما بين 3 لـ9 سنوات، مردفة أنها ستقدم فقرات للأمهات والأباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم وعن الطريقة الصحيحة للتربية في مرحلة الطفولة باتباع نصائح خبراء ومتخصصين في هذا الشأن.

ولفتت إلي أن البرنامج يحتوي علي جزء ترفيهي تثقيفي وتعليمي للطفل و توعية للأباء والأمهات.

وتشارك داليا أشرف زملائها رامى رضوان وآية جمال الدين وآية الغريانى وهبة ماهر فى تقديم البرنامج الصباحى اليومى “8 الصبح”، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة نظرا للروح المتعاونة بين فريق العمل وإصرار الجميع على تقديم إعلام هادف وممتع.