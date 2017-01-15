أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قبل قليل، مرانه الثاني في الجابون على الملعب الفرعي لاستاد “بورت جنتل”، استعدادًا لمواجهة مالي يوم الثلاثاء المقبل، في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأفريقية.

وتخلف عن المشاركة فى المران شريف إكرامي حارس المرمى بناءً على تعليمات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بعد أن تعرض للإصابة في مران أمس السبت، على الرغم من تأكيد طبيب المنتخب محمد أبو العلا أن الأشعة أثبتت سلامة اللاعب وأنه جاهز للمشاركة في مباراة مالي حسب الرؤية الفنية للأرجنتيني هيكتور كوبر مع منحه راحة من المران اليوم.

وحضر المران هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي وصل إلى مدينة بورت جنتل اليوم الأحد ، والسفير المصري بالجابون أحمد بكر، ورئيس بعثة الفراعنة حازم الهواري.