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مسيرة نسائية ضد ترامب في 21 يناير
دونالد ترامب

مسيرة نسائية ضد ترامب في 21 يناير

الأحد، 15 يناير 2017 09:43 م
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قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إنه من المتوقع أن ينزل الآلاف من النساء إلى شوارع لندن بعد يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ووقع أكثر من 14 ألف شخص لحضور المسيرة النسائية في لندن في 21 يناير القادم، كما أن هناك 370 مسيرة مماثلة ستجري في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة أن المظاهرة “شاملة”، وتضم الجميع، لحماية الحريات المهددة بسبب الأحداث السياسية الأخيرة.

وقالت بيث غارنر أحد منظمي المسيرة إن هذه المسيرة أثارت خوفا على نطاق واسع بشأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عدد كبير من مختلف المنظمات العاملة في جميع المجالات على القضايا الاجتماعية المختلفة ترسل رسالة مفادها أن سياسة الخوف والانقسام لن تكون مقبولة.

وأضافت غارنر أن أعمال ترامب في الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على النساء في المملكة المتحدة، ويمتلك الرئيس المنتخب سجل كبير في التعليقات المهينة والمتحيزة ضد المرأة.

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