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الجبير: حل القضية الفلسطينية موجود لكنه يفتقد الإرادة السياسية
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

الجبير: حل القضية الفلسطينية موجود لكنه يفتقد الإرادة السياسية

الأحد، 15 يناير 2017 09:40 م
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أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، على ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود؛ ولكن المفقود هو غياب الإرادة السياسية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الجبير في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لموقع “24” الإماراتي.

وأكد الجبير في كلمته خلال أعمال المؤتمر أن المملكة بادرت بإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية وذلك من خلال مبادرة المملكة العربية السعودية في قمة فاس في المغرب، وكذلك مبادرتها التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وتم تبنيها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي في قمة مكة المكرمة عام 2005، وأصبحت تشكل بذلك مرجعية من مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية إن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو المبدأ الذي تدعمه المملكة العربية السعودية وبقية أعضاء المجتمع الدولي.

وأكد الجبير أن من حق الأشقاء الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وأن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود؛ ولكن المفقود هو غياب الإرادة السياسية.

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