خدعوك فقالوا.. 4 خرافات عن العناية بالنظرالأحد، 15 يناير 2017 09:48 م
من منا لم يسمع: “لا تشاهد التلفاز وأنت قريب من الشاشة هكذا، لأنك تؤذي عينيك!”، فترى الكبار يفقدون صبرهم أمام التصاق الأطفال بالشاشات وكأنهم سيعيشون بداخل ما يشاهدونه.
في الواقع كل ما نعتقده عن أضرار مشاهدة التلفاز عن قرب على العينين غير صحيح، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن شبكة BBC النسخة الإسبانية فيما يلي أشهر الخرافات الخاصة بالاعتناء بالنظر.
مشاهدة التلفاز عن قرب تضر بالعينين
لم تعد تذكر عدد المرات التي قيل لك فيها هذا الأمر في طفولتك المبكرة. أليس كذلك؟..حسناً، لقد كانوا مخطئين، يقر أغلب المتخصصين بأن الأمر ليس صحيحاً.
وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن مشاهدة التلفاز عن قرب لا تسبب أي ضرر مادي لمقلة العين. بصرف النظر عما إذا كانت الشاشة مسطحة، أو من الكريستال السائل أو الأنواع الأكثر قدماً، كما أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على البصر لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد 3D أو التعرض لفترات طويلة لشاشة الكمبيوتر.
القراءة في ضوء خافت مُضرة
أخبروك بهذا أيضاً مراراً وتكراراً، لكن لا، لن يتضرر بصرك لهذا السبب. ما قد يحدث -وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية- هو أن عينيك ستُصابان بالإجهاد سريعاً نتيجة صعوبة القراءة بهذه الطريقة، الطريقة المثلى للقراءة وفقاً لنصائح خبراء المركز التعليمي هي تركيز الضوء، بحيث يضيء بشكل مباشر صفحة الكتاب.
استخدام مصباح على الطاولة بضوء خافت هو الأمثل.
وإذا لم تكن مقتنعاً حتى الآن، فإن أطباء العيون يذكرونك بأنه في القرون التي سبقت اختراع الضوء الكهربائي كان الناس يقرؤون على ضوء الشموع.
استخدام نظارات الآخرين يضر بعينيك
الهدف من النظارات الطبية هو تعديل أشعة الضوء التي تتلقاها العين في حال كان الشخص يعاني من صعوبة في الرؤية، لكنها ليست لديها القدرة بأي حال من الأحوال على تغيير مقلة العين، ولهذا السبب تقول عيادة مايو بالولايات المتحدة، إنه بالرغم من عناء عدم رؤية الأشياء بوضوح فإن أقصى ما يمكن أن يحدث لك هو الصداع بعد استخدام نظارات شخص آخر لفترة.
الجزر هو أفضل غذاء لضعاف النظر
نعم الجزر يحتوي على فيتامين A، وهو مفيد للعين إذ يساعد على حماية القرنية، وهناك فوائد مشابهة في عناصر أخرى، وبعضها يحتوى على فوائد أكبر، أشارت كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، تتضمن مزيداً من الفيتامينات المضادة للأكسدة -مثل فيتامين C وفيتامين A- وهي أفضل، والفواكه الطازجة أيضاً، هذه العناصر الغذائية تساعد أيضاً في حماية مقلة العين من مرضين شائعين: إعتام عدسة العين (كتاركت) والتنكس البقعي.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT