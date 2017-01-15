من منا لم يسمع: “لا تشاهد التلفاز وأنت قريب من الشاشة هكذا، لأنك تؤذي عينيك!”، فترى الكبار يفقدون صبرهم أمام التصاق الأطفال بالشاشات وكأنهم سيعيشون بداخل ما يشاهدونه.

في الواقع كل ما نعتقده عن أضرار مشاهدة التلفاز عن قرب على العينين غير صحيح، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن شبكة BBC النسخة الإسبانية فيما يلي أشهر الخرافات الخاصة بالاعتناء بالنظر.

مشاهدة التلفاز عن قرب تضر بالعينين

لم تعد تذكر عدد المرات التي قيل لك فيها هذا الأمر في طفولتك المبكرة. أليس كذلك؟..حسناً، لقد كانوا مخطئين، يقر أغلب المتخصصين بأن الأمر ليس صحيحاً.

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن مشاهدة التلفاز عن قرب لا تسبب أي ضرر مادي لمقلة العين. بصرف النظر عما إذا كانت الشاشة مسطحة، أو من الكريستال السائل أو الأنواع الأكثر قدماً، كما أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على البصر لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد 3D أو التعرض لفترات طويلة لشاشة الكمبيوتر.

القراءة في ضوء خافت مُضرة

أخبروك بهذا أيضاً مراراً وتكراراً، لكن لا، لن يتضرر بصرك لهذا السبب. ما قد يحدث -وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية- هو أن عينيك ستُصابان بالإجهاد سريعاً نتيجة صعوبة القراءة بهذه الطريقة، الطريقة المثلى للقراءة وفقاً لنصائح خبراء المركز التعليمي هي تركيز الضوء، بحيث يضيء بشكل مباشر صفحة الكتاب.

استخدام مصباح على الطاولة بضوء خافت هو الأمثل.

وإذا لم تكن مقتنعاً حتى الآن، فإن أطباء العيون يذكرونك بأنه في القرون التي سبقت اختراع الضوء الكهربائي كان الناس يقرؤون على ضوء الشموع.

استخدام نظارات الآخرين يضر بعينيك

الهدف من النظارات الطبية هو تعديل أشعة الضوء التي تتلقاها العين في حال كان الشخص يعاني من صعوبة في الرؤية، لكنها ليست لديها القدرة بأي حال من الأحوال على تغيير مقلة العين، ولهذا السبب تقول عيادة مايو بالولايات المتحدة، إنه بالرغم من عناء عدم رؤية الأشياء بوضوح فإن أقصى ما يمكن أن يحدث لك هو الصداع بعد استخدام نظارات شخص آخر لفترة.

الجزر هو أفضل غذاء لضعاف النظر

نعم الجزر يحتوي على فيتامين A، وهو مفيد للعين إذ يساعد على حماية القرنية، وهناك فوائد مشابهة في عناصر أخرى، وبعضها يحتوى على فوائد أكبر، أشارت كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، تتضمن مزيداً من الفيتامينات المضادة للأكسدة -مثل فيتامين C وفيتامين A- وهي أفضل، والفواكه الطازجة أيضاً، هذه العناصر الغذائية تساعد أيضاً في حماية مقلة العين من مرضين شائعين: إعتام عدسة العين (كتاركت) والتنكس البقعي.