مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مؤتمر باريس منفصل عن الواقع

وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مؤتمر باريس الدولي بأنه منفصل عن الواقع .

وقال دانون: “إن المؤتمر ما هو إلا محاولة للمباغتة قبل ايام من دخول الادارة الأمريكية الجديدة البيت الابيض”، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

وشدد دانون على أن إسرائيل ستعمل مع الادارة الأمريكية الجديدة “لإزالة آثار الاضرار الناجمة عن القرار الأممي في مجلس الأمن الدولي وباقي الإجراءات أحادية الجانب”، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وكان مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط قد انطلق صباح اليوم الأحد بمشاركة ممثلي 70 دولة ومنظمة من بينهم نحو 40 وزيرا.

ولم يشارك في المؤتمر ممثلون عن الفلسطينيين أو الاسرائيليين.