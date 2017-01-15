أكد النائب البرلماني خالد يوسف، أن أرض جزيرتي “تيران وصنافير” لم يطأها إلا الجنود المصريين على مدى تاريخها، ولا يوجد أحد ضحى بدمه من أجل الجزيرتين سوى المصريين.

وأضاف في حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أن هناك مستندات تم إخفائها تؤكد مصرية الجزيرتين، فضلاً عن وجود حكم قضائي يثبت أن الجزيرتين مصريتين، مشيرا إلى أن قناعته بمصرية الجزيرتين ليس مرتبط بالحكم القضائي فقط.

وكشف عن أن هناك وثيقة تعود لسنة 1932 أرسلها وزير المالية لوزير الخارجية يعرض عليه تخصيص ميزانية لتنمية جزيرتين تيران وصنافير، وبدوره أكد له وزير الخارجية أن الجزيرتين مصريتين.