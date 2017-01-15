قررت النيابة العامة بالسويس حبس مشرفين و4 موظفين بأمن بجراج جهاز النظافة وسائق، في حادث سرقة سيارة جمع قمامة من داخل مجمع المخصص لها، وذلك في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس.

كانت إدارة جهاز النظافة بالسويس تقدمت ببلاغ لقسم فيصل باختفاء سيارة جمع القمامة أثناء دخولها جراج الجهاز منذ عدة أيام وتم اختفائها في ظروف غامضة فتم تكليف إدارة المباحث لكشف الجناة حيث تبين من التحريات وجود رخصة السيارة ومفتاحها داخل إدارة جهاز النظافة.

تم القبض على السائق الذي كانت السيارة بحوزته في أخر وردية كان يعمل بها قبل اختفائها بحي الجناين، كما تم القبض على مشرفين بالحركة و4 موظفين بالأمن لوجود تقصير في مهام عملهم لتأمين السيارة منذ دخولها الجراج.