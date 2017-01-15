نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال غرف سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لتكون برئاسة، زهير يحى خير الدين، وعضوية كل من، محمد حازم صبرى أبو ستيت، نائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق، وعضوية “أيمن موسى السيد موسى، وعبد الواحد توفيق حافظ.

وتتولى اللجنة جميع أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وصدر القرار بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981.

ونشرت قرار وزارة السياحة رقم 11 لسنة 2017، بمد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 607،662 لسنة 2016 لمدة شهرين وحتى 19-3-2017.

وتضمن العدد، القرار رقم 12 لسنة 2017، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لتكون برئاسة، كريم محسن عثمان كامل، وعضوية كل من ” مصطفى عبد العظيم خليل، وجورج نادر الببلاوى، ومجدى نجيب باشا بشاى، عادل منير المصرى، محمد حسين صالح، زهير يحى خير الدين، كريم حمدى المنياوى “.

وتتولى اللجنة جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.