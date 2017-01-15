قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن نقل الرئيس المنتخب دونالد ترامب السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس مستهجن في المحافل الدولية.

وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيري أن الإدارة المنتهية ولايتها قد تسببت بالفعل في ضرر لإسرائيل الشهر الماضي بعد الاعتراض على قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي انتقد المستوطنات.

وذكر مكتب نتنياهو بحسب شبكة “سكاي نيوز”، أن “كيري أبلغ نتنياهو بالخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في المؤتمر لتخفيف صياغة بيان باريس، مشيرًا إلى أن كيري تعهد لنتنياهو بألا يكون للمؤتمر عواقب سواء في مجلس الأمن الدولي أو في المؤتمر نفسه وأن “الولايات المتحدة ستعارض أي اقتراح ربما يتم طرحه على مجلس الأمن”.