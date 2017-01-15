مدير المخابرات الأمريكية السابق ناصحا ترامب: الارتجال خطرالأحد، 15 يناير 2017 09:25 م
طالب المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بضرورة تجنب الإدلاء بتصريحات عفوية وارتجالية، بعد تسلمه مهام منصبه.
وقال برينان حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأحد: “إن العفوية لا تخدم مصلحة الأمن الوطني الأمريكي”.
وأضاف برينان: “أعتقد أن على السيد ترامب أن يفهم أن تبرئة روسيا من الكثير من التصرفات، التي قامت بها في السنوات الأخيرة، تمثل طريقا ينبغي عليه أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في سلوكه”.
وجاءت التعليقات التي أدلى بها برينان، لشبكة فوكس الإخبارية، بعد مضي أسبوع واحد على نشر تقرير استخباري أمريكي، جاء فيه: إنه من المرجح أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حاول التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
ويرى كثيرون: “أن ترامب قلل لعدة أشهر من قيمة الاستنتاجات، التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن موسكو اخترقت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولم يعترف ترامب بصحة هذه الاستنتاجات، إلا في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء الماضي”.
ونفى كل من الكرملين وفريق ترامب، التقارير التي كشفت عنها صحيفة «صنداي تايمز» اللندنية، والقائلة: إن الجانبين يخططان لعقد قمة بين ترامب وبوتين، في العاصمة الأيسلندية ريكافيك.
وقال برينان: إن الكلام والتغريد ليسا خيارين، بالنسبة لترامب، الذي يستلم مهام منصبه الرئاسي، يوم الجمعة المقبل.
وأضاف مدير المخابرات المركزية: “إن العفوية والتلقائية لا تحميان مصالح الأمن الوطني؛ ولذا عندما يتكلم ترامب أو يرد، ينبغي أن يفهم أن تأثيرات وعواقب ذلك على الولايات المتحدة قد تكون وخيمة”، لافتا إلى أن الأمر يتعدى ترامب، بل يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما هاجم مدير المخابرات المركزية ترامب؛ لاتهامه الأجهزة الاستخبارية الأمريكية بتسريب ملف غير مؤكد المحتوى، يشير إلى أن لدى مسئولي الأمن الروس مواد، تثبت تورطه في نشاطات فاضحة، قد تجعله عرضة للابتزاز في المستقبل.
وقال برينان، في إشارة إلى تغريدة بعث بها ترامب، الأربعاء الماضي: إن المقارنة التي ذكرها ترامب بين الأجهزة الاستخبارية الأمريكية وألمانيا النازية مقارنة شنيعة بالفعل.
وأضاف: لا يوجد لدى ترامب أي مبرر للإشارة بأصبع الاتهام للأجهزة الاستخبارية، بتسريب معلومات كانت معروفة ومتاحة للعامة أساسا.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 05:46:22 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT