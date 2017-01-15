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شريف اسماعيل يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

شريف اسماعيل يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الأحد، 15 يناير 2017 09:13 م
خاص - محيط

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 97 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ونصت مادته الأول على أن يستبدل مسمى “كلية العلوم الصحية التطبيقية” الوارد ضمن كليات البند “العاشر” جامعة المنوفية بـ”كلية العلوم الطبية التطبيقية”.

وضمن كليات البند “الخامس عشر” بجامعة بني سويف بـ”كلية العلوم الطبية التطبيقية”، وذلك المنصوص عليها بالمادة “1” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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