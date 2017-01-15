حسم مسئولو مصر المقاصة صفقة انتقال رجب نبيل مدافع وادى دجلة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى العام.

كان مسئولو المقاصة قد حسموا التعاقد مع رجب نبيل بعد تعثر ضم حمادة طلبة بسبب مطالبه المالية التي عطلت الصفقة.

من المقرر أن يوقع الناديين عقود إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة ويتم الإعلان عن الصفقة بشكل نهائى.

كان المقاصة قد أتم إجراءات ضم الغانى جون أنطوى من الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بنية البيع النهائى.