 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 09:56 مساءً
روابط سريعة
المقاصة يحسم صفقة مدافع وادي دجلة رسمياً
100002015_6_30_22_40

المقاصة يحسم صفقة مدافع وادي دجلة رسمياً

الأحد، 15 يناير 2017 09:30 م
متابعات

حسم مسئولو مصر المقاصة صفقة انتقال رجب نبيل مدافع وادى دجلة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى العام.

كان مسئولو المقاصة قد حسموا التعاقد مع رجب نبيل بعد تعثر ضم حمادة طلبة بسبب مطالبه المالية التي عطلت الصفقة.

من المقرر أن يوقع الناديين عقود إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة ويتم الإعلان عن الصفقة بشكل نهائى.

كان المقاصة قد أتم إجراءات ضم الغانى جون أنطوى من الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بنية البيع النهائى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3