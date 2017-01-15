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الحكومة تضيف كلية "علوم ذوي الإعاقة والتأهيل" لكليات جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

الحكومة تضيف كلية "علوم ذوي الإعاقة والتأهيل" لكليات جامعة الزقازيق

الأحد، 15 يناير 2017 09:07 م
خاص - محيط

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 98 لسنة 2017.

وقررت مادته الأولى على أن تضاف إلى كليات البند “سابعا” بجامعة الزقازيق الواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات “كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل”.

كما نصت مادته الثانية على أن يستبدل بمسمى “معهد مبارك للأورام” المضاف ضمن كليات البند “سابعا” بجامعة الزقازيق والوراد بالمادة الأولى من اللائحة التفيذية لقانون تنظيم الجامعات بـ”معهد الأورام”.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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