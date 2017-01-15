قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، بجولة تفقدية لمدينتي نقادة وقوص لمتابعة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات النهائية الخاصة بعمارات الإسكان الاجتماعي التي يجرى تنفيذها تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبالغ عددها 36 عمارة بإجمالي عدد 864 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية تقدر 108 ملايين جنيه رافقه خلال الجولة وكلاء وزارة الإسكان والكهرباء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ محافظ قنا جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لـ 20 عمارة إسكان اجتماعي تضم 480 وحدة سكنية بمدينة نقادة بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، مُشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدات وجاري إنهاء التشطيبات النهائية وتوصيل شبكات المرافق لها .

وتوجه الهجان إلى مدينة قوص حيث تفقد بها 16 عمارة إسكان اجتماعي بقرية العقب وتضم 384 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 48 مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق لثماني عمارات ، فيما تجرى أعمال التشطيب للثماني عمارات الأخرى، موجها بسرعة الإنتهاء منها وتسليمها لوزارة الإسكان تمهيدا لطرحها للمواطنين .

وأكد محافظ قنا أن الدولة لا تدخر جهدُا في التوسع لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة واعترافًا منها بحق المواطن في الحصول على وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قِبل الدولة.