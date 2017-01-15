هل تعلم أنه يحظر الطيران فوق سماء مدينة مكة؟.. هذه حقيقة قد يغفلها كثيرون من سكان السعودية والخليج، ويعود تاريخ هذا الحظر الجوي منذ نشأة نظام الملاحة الجوية السعودية.

قدسية المكان السبب الأساسي وراء هذا الحظر، ويوضح حسن الغامدي وهو طيار سعودي أن “أهمية هذا المكان الدينية للمسلمين هي أيضاً سبب لعدم تحليق الطيران فوقها من باب الاحتياطات الأمنية للحفاظ عليه من أي مكروه في حالة تعرض الطيارة لعطل فني”، إضافة إلى خلق حالة من الهدوء قد يعكر صفوها هدير الطائرات، في هذا المكان الذي يعتبر الأكثر قدسية للمسلمين لما تحتويه المدينة من المسجد الحرام والكعبة.

وبحسب الغامدي فهناك استثناءات لطائرات الهليكوبتر والتي تقوم بنقل المرضى وتنسيق مسار الحجاج، ودحض الطيار السعودي الذي يمتلك أكثر من 13 ألف ساعة طيران حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، “الإشاعات التي تتردد بين السعوديين حول” حظر الطيران فوق سماء مكة.

الإشاعة الأولى:

يعتقد البعض وجود مغناطيس متعامد مع الكعبة يتسبب في سقوط الطائرات، الأمر الذي نفاه الطيار السعودي.

الإشاعة الثانية:

وجود فراغ هوائي فوق الكعبة يؤثر على توازن الطيارة ويتسبب في سقوطها.

الإشاعة الثالثة:

الكعبة متصلة بالسماء ما يؤدي إلى اصطدام الطائرات بها وسقوطها.