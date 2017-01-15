اشبيلية بالقوة الضاربة ورونالدو يقود الريال في مواجهة الليلة

أعلن خورخي سامباولي المدير الفني لفريق أشبيلية تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره ريال مدريد بلقاء الجولة الثامنة عشر من الليجا الإسبانية علي ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”

وجاءت تشكيلة اشبيلية لتضم:

في حراسة المرمى: ريكو.

في الدفاع: ماريانو ، رامي عادل ، باريخا ، ايسكوديرو .

في الوسط : نزونزي ، ايبورا ، فيتولو ، سمير نصري .

في الهجوم: فاسكيز ، بن يدر .

وفي الجهة المقابلة كشف الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن تشكيلة فريقه التي شهدت عودة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، عقب غيابه عن مواجهة الكأس الأخيرة.

وضمت التشكيلة :

في حراسة المرمى: كيلور نافاس .

في الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو.

في الوسط ناتشو، كاسميرو، كروس، مودريتش.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما.