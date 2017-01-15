نصاب بالعديد من الأمراض من الإنفلونزا أو الزكام والرشح، أو حتى “شلل الوجه”، كلما ازدادت برودة الطقس، وينتج جراء التهاب العصب المغذي لعضلات الوجه أو انتفاخه.

ورغم أنّ المرض يحدث في الأجواء الباردة على وجه الخصوص، فإنّ بعض الأمراض الروماتيزمية قد تؤدي إلى الإصابة به، وهنا يأتي دور الطقس كأحد العوامل التي تزيد من الإصابة، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة Yeni Akit التركية، فثمثلاً يزيد بقاء نافذة السيارة مفتوحة أثناء سيرها في الأجواء الباردة من نسبة التعرض لشلل الوجه، لذا عليكم إبقاء نوافذ سياراتكم مغلقة.

ما أعراض “شلل الوجه”؟

قالت إخصائية الأعصاب الدكتورة آيلين أوزتوركيافوز، إن أعراض المرض التي تظهر خلال يومين إلى 3 أيام، قد تكون خفيفة أو شديدة، كما يصيب المرض جزءاً واحداً من الوجه، ولذلك يجب أن نهتم بارتداء قبعة الشتاء وشال يقي الوجه من التعرض للهواء البارد.

أما أعراض الإصابة بشلل الوجه، فتتمثل كالتالي:

- عدم القدرة على إغلاق إحدى العينين.

- صعوبة في تناول الطعام والشراب.

- صعوبة في تحريك عضلات الوجه عند التبسم.

- عدم القدرة على التصفير.

- الشعور بجفاف في العينين، ووخزة فيهما.

- انخفاض الإحساس بطعم الطعام.

كيف يحدث ذلك؟

يؤثر ضغط الهواء ورطوبته ودرجة حرارته، على الأوعية الدموية والأعصاب، والجلد ونسيج العظم، ويُعتقد أن أحد أهم الأسباب المؤدية لشلل الوجه هو ضيق في الأوعية المغذية لعصب الوجه بسبب الهواء البارد، لكن ذلك لم يُثبت بصفة قطعيّة حتى الآن، ومع ذلك فتدفئة الوجه وحمايته من التعرض للهواء البارد، هو أول طرق الوقاية فضلاً عن حماية المنطقة التي يمر عبرها عصب الوجه (منطقة خلف الأذن) من التعرض للهواء البارد، ومن ثم، يجب ارتداء قبعة وملحفة الشتاء في الأجواء الباردة والعاصفة، وإغلاق نوافذ السيارة أثناء القيادة، والحرص على عدم النوم في أجواء باردة والتأكد من التدفئة وإغلاق النوافذ.

العلاج

تتمثل أول خطوة في علاج مرض شلل الوجه عند ظهور أعراضه أو الشك في الإصابة به، في التوجه فوراً إلى إخصائي أعصاب، حيث سيعمل بدوره على تقليل انتفاخ عصب الوجه، من خلال علاج “الكورتيزون”، كما سيُعطيكم الإخصائي قطرة من شأنها أن تخفف من جفاف العين، وربما يمُدّكم بمسكّن آلام إن اقتضى الأمر ذلك.