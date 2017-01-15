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الأحد 15 يناير 2017 08:25 مساءً
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أحمد موسى: البعض يريد تفكيك المجتمع
احمد موسى

أحمد موسى: البعض يريد تفكيك المجتمع

الأحد، 15 يناير 2017 09:25 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عشرات الآلاف من القضايا فى المحاكم المتعلقة بإثبات النسب، متسائلًا: “كيف يتم التعامل مع قضايا النسب التى تهدد المجتمع؟”.

وتابع في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد، أن هناك دعوات لنسب الطفل للأم بدلًا من الأب إذا كانت العلاقة غير شرعية، مضيفا أن “البعض يريد تفكيك المجتمع المصري، ولابد من الحفاظ على الدين والأخلاق المصرية والعادات والتقاليد”.

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