اختارت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية “رياض محرز” نجم منتخب الجزائر كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام زيمبابوي في البطولة المقامة على أرض “الجابون” حتى الخامس من فبراير المقبل.

وتعادل منتخب الجزائر مع منافسه زيمبابوي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب « فرانسيفيل» بالنسخة الـ31 من البطولة.

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