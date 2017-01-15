إليك.. أقصر اختبار في العالم يكشف ذكاءكالأحد، 15 يناير 2017 08:49 م
عادة ما تستغرق اختبارات الذكاء وقتاً طويلاً بسبب كمية الأسئلة والواجبات المطلوبة، لكن أستاذ بجامعة ييل وضع أصغر اختبار ذكاء على مستوى العالم، من خلال ثلاثة أسئلة فقط.
وقدم شان فريدريك الأستاذ بجامعة ييل الشهيرة، هذا الاختبار وطوَّره، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، صحيفة Freundin الألمانية كالتالي:
1- مضرب وكرة ثمنهما معاً 1.10 يورو، ويزيد ثمن المضرب عن ثمن الكرة بواحد يورو، فكم يكون ثمن الكرة؟
2- ماكينة تحتاج إلى خمس دقائق لتنتج خمسة أجهزة مستقلة عن بعضها، فكم من الوقت تحتاجه 100 ماكينة لإنتاج 100 جهاز؟
3- إذا كانت هناك بحيرة مغطاة بأوراق زهرة النيلوفر، وفي كل يوم يتضاعف عدد الأزهار على سطح البحيرة، فإن كان الزمن الذي تحتاجه الأوراق لتغطية سطح البحيرة بالكامل هو 48 يوماً، فكم يوماً تحتاج لتغطية نصف سطح البحيرة؟
وغالبا ما تأتي الإجابات كما يلي:
1- 10 سنتات
2- 100 دقيقة
3- 24 يوماً
والحل يكون كما يلي:
1- ثمن الكرة ليس 10 سنتات وإنما 5 سنتات.
وتأتي هذه الحسبة من نتيجة أن سعر الكرة (س) وكان سعر المضرب أكثر من (س) بيورو واحد، فسيكون سعر المضرب (س+1)، وستكون المعادلة أمامنا:
الكرة + المضرب = س+ (س+1) = 1.1
وبالتالي:
2 س+ 1= 1.1
يعني:
2 س = 1.1 – 1
2 س = 0.1
س = 0.05
وعلى هذا يكون سعر الكرة 5 سنتات.
2- تستغرق الـ100 آلة 5 دقائق لصنع 100 جهاز.
كيف ذلك؟..لأن الـ5 آلات تأخذ 5 دقائق لصنع 5 أجهزة. يعني الآلة الواحدة تصنع الجهاز الواحد في 5 دقائق أيضاً يا جماعة، ولذلك إن كانت لدينا 100 آلة جميعها تصنع الأجهزة فسيستغرق الأمر لصنع 100 جهاز 5 دقائق أيضاً.
3- يلزم أوراق زهرة النيلوفر 47 يوماً لتغطي كافة البحيرة.
لأن الأوراق إن كانت تتضاعف بالحجم يومياً مع مرور الوقت، فهذا معناه أنها تنقسم إلى النصف برجوع الوقت إلى الوراء. يعني إن عدنا يوماً واحداً إلى الوراء فستكون البحيرة مغطاة إلى نصفها. يعني من 48 يوماً إلى 47 يوماً، فهل حصلت في الاختبار على نتيجة سيئة؟ لا تقلق، فيبدو أن هذا متعلق بمعلوماتك العامة.
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