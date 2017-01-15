شدد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي إدريس المغربي على ضرورة إعادة هيكلة “لجنة الحوار” لحل الأزمة الليبية.

وأشار المغربي في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” إلى أن هناك أشخاص غير فعالين داخل “لجنة الحوار” لا يستطيعون تنفيذ بنود “اتفاق السلام” على الأرض.

وحذر رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي من وجود بعض الأطراف الخارجية التي تحاول فرض كلمتها على الأزمة الليبية مؤكداً أن الليبيين لن يسمحوا بذلك أبداً.