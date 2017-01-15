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بالفيديو.. 5 أمور قد تعكِّر صفو حياتك
سعادة

بالفيديو.. 5 أمور قد تعكِّر صفو حياتك

الأحد، 15 يناير 2017 08:45 م

كثير منا يشكو من قسوة المعيشة وكآبة الحياة، إلا أنه قد يكون السبب في هذا هو نحن أنفسنا، وليس مَن حولنا أو وجود مؤثرات خارجية.

وكشف مقطع فيديو خلال برنامج” أخضر” على موقع “يوتيوب”، عن كتاب “لا تهتم بصغائر الأمور” لريتشارد كارلسون، والذي يقدم فيه وصفته لعيش حياة هادئة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.



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