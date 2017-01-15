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الأحد 15 يناير 2017 08:25 مساءً
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مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بتفجيرين في بغداد
تفجيرات في بغداد

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بتفجيرين في بغداد

الأحد، 15 يناير 2017 09:07 م
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قال ضابط في الشرطة العراقية إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بجروح، اليوم الأحد، بتفجيرين منفصلين في العاصمة بغداد.

وأوضح النقيب نزهان الخضر، أن “عبوة ناسفة، محلية الصنع، فجرها مجهولون على الطريق الرئيسي في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أدى إلى وقوع قتيلين و5 جرحى”.

وأضاف أن “عبوة ناسفة أخرى انفجرت في منطقة الدورة جنوبي بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وتضرر سيارة مدنية”.

وتزايدت حدة الهجمات في بغداد خلال الأسابيع الماضية، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” معظمها.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن التنظيم بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية ضمن خطة تهدف الى تشتيت جهد القوات العراقية التي تقاتل “الدولة” في مناطق شمال وغرب البلاد.

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