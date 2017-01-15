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رسمياً..شريف إكرامى خارج قائمة الفراعنة أمام ماالى
شريف اكرامي

رسمياً..شريف إكرامى خارج قائمة الفراعنة أمام ماالى

الأحد، 15 يناير 2017 08:40 م

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إستبعاد شريف إكرامة من حساباته فى مباراة المنتخب أمام مالى والمحدد لها بعد غد الثلاثاء فى أولى مبارياته فى بطولة الأمم الأفريقية .

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة بإلتواء فى الكاحل خلال مران المنتخب أمس وهو ما دفع الجهاز الفنى لإخراجه من المران خوفا من تفاقم إصابته .

وأكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفنى فضل إراحة اللاعب وعدم المخاطرة بإشراكه فى المباراة، حرصا على عدم تجدد إصابته ، خاصة أن اللاعب إمتثل للشفاء ولكن الجهاز الفنى يرغب فى الإطمئنان على سلامة اللاعب بنسبة 100% ليكون جاهزا لمباراة أوغندا بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة .

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