قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إستبعاد شريف إكرامة من حساباته فى مباراة المنتخب أمام مالى والمحدد لها بعد غد الثلاثاء فى أولى مبارياته فى بطولة الأمم الأفريقية .

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة بإلتواء فى الكاحل خلال مران المنتخب أمس وهو ما دفع الجهاز الفنى لإخراجه من المران خوفا من تفاقم إصابته .

وأكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفنى فضل إراحة اللاعب وعدم المخاطرة بإشراكه فى المباراة، حرصا على عدم تجدد إصابته ، خاصة أن اللاعب إمتثل للشفاء ولكن الجهاز الفنى يرغب فى الإطمئنان على سلامة اللاعب بنسبة 100% ليكون جاهزا لمباراة أوغندا بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة .