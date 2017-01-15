قال رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد اللواء محمد العدوي، إنه تم تخصيص 11 مليونا و890 ألف جنيه، لإقامة مدارس في 3 قرى بالمركز.

وأوضح العدوي - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - أنه تم تخصيص 4 ملايين و825 ألف جنيه، لإقامة مدرسة ثانوي عام بقرية الكفاح، وتخصيص 3 ملايين 630 ألف جنيه، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الرواد، ومبلغ 3 ملايين و435 ألف جنيه؛ لإقامة مدرسة إعدادية بقرية أبو الهول.

وأشار العدوي، إلى أنه جاري الإعداد لطرح وإسناد مشروع إنشاء هذه المدارس للهيئة الهندسة بالقوات المسلحة أو الإنتاج الحربي، تمهيدًا لدخولهم الخدمة خلال عام من الآن.

وعلى صعيد آخر .. أعلن جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، بدء توصيل التيار الكهربائي لقريتي (التوطين الجديدة بمركزي الداخلة وباريس) بإجمالي 100 منزل ريفي باعتمادات مالية تقدر بمليون و130 ألف جنيه.

وأوضح المهندس عبد الرازق أحمد رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي لقرية التوطين الجديدة قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بإجمالي 50 منزلًا ريفيًا، وقرية الأمل بمنطقة أرض الملك بمركز باريس بإجمالي 50 منزلًا أخرى، وأضاف أن الجهاز سينتهي من أعمال توصيل الكهرباء للقريتين خلال شهر مايو المقبل، مع تركيب 8 محولات كهربية أخرى لدعم الشبكة الكهربائية في 5 مدن بالوادي الجديد.