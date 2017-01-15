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الأحد 15 يناير 2017 08:27 مساءً
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بث مباشر.. السنغال في مواجهة تونس بأمم أفريقيا 2017
منتخب تونس - المنتخب التونسي

بث مباشر.. السنغال في مواجهة تونس بأمم أفريقيا 2017

الأحد، 15 يناير 2017 08:36 م
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يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب السنغال , وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) .

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في البطولة

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