اختتام محادثات باريس حول الشرق الأوسط بإعلان يدعو إلى حل الدولتين

دعا البيان الختامي الصادر عن عشرات البلدان، في ختام مؤتمر في باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط، إلى تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما دعا البيان الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب ” تحكم مسبقا على نتائج المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي”.

ولم يتواجد ممثلون للإسرائيليين أو الفلسطينيين في المؤتمر.

واتفق دبلوماسيون من الدول على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية العام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إن المجتمع الدولي ملتزم بتشجيع العودة إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى الحل الذي يحقق كلا من دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية.

وأضاف أن أساس المفاوضات هو العودة إلى حدود عام ،1967 والاعتراف بقرارات الأمم المتحدة الأساسية في هذا الشأن.

كان مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط قد انطلق صباح اليوم الأحد بمشاركة ممثلي 70 دولة ومنظمة من بينهم نحو 40 وزيرا.