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رقم قياسي.. ابراهيموفيتش يعادل رقم آلان شيرار ويتفوق على نيستلروي

رقم قياسي.. ابراهيموفيتش يعادل رقم آلان شيرار ويتفوق على نيستلروي

الأحد، 15 يناير 2017 08:33 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أضاف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رقما قياسياً جديداً في سجله مع مانشستر يونايتد وذلك بعدما سجل هدف التعادل للشياطين أمام ليفربول في المباراة التي جرت بينهما في “أولد ترافورد”، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن رود فان نيستلروي، ودوايت يورك، لاعبي مانشستر يونايتد السابقين، فقط هما من سجلا أكثر من إبراهيموفيتش في أول 20 مباراة، حيث سجل كل منهما 15 هدفا.

كما أنه سجل هدفه رقم 14 في الدوري الإنجليزي خلال أول 20 مباراة له في المسابقة، ليعادل بذلك الرقم الذي حققه كل من ألان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الحالي.

كما أصبح هذا الموسم هو المرة الأولى التي يتعادل فيها ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد في مبارتي الذهاب والإياب.

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