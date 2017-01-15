أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تسعى لتطبيق توصيات مؤتمر (مصر تستطيع) من خلال التواصل مع العلماء المصريين في الخارج ، لافتا إلى أن الجامعة مكاسبها كبيرة في حال الانفتاح مع العلماء المصريين في الخارج.

وأضاف نصار - في تصريحات اليوم عقب استقباله نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لعقد الملتقي الأول لخريجي هندسة القاهرة بالخارج - أنه لابد من استثمار النجاح الذى حققه مؤتمر (مصر تستطيع) إلى جانب الاستفادة من خريجي الجامعة في كافة المجالات وفتح وسائل الاتصال مع المتميزين ، وأشار الى سيتم التنسيق مع وزارة الهجرة في هذا الشأن.

ونوه رئيس جامعة القاهرة إلى أن مؤتمر (مصر تستطيع) ، الذي نظمته وزارة الهجرة ، حقق نجاحا غير مسبوق في تاريخ التعامل مع المصريين بالخارج ، وأنه كان نموذجا في التفاعل الحقيقي بين نخبة من المصريين في الخارج ، وبين جهودا كانت موفقة وناجحة لوزارة الهجرة.

وأوضح أن الجامعة استقبلت بعض هؤلاء العلماء للإستفادة من خبراتهم الكبيرة في كل المجالات ، مؤكدا أن هناك الكثير من العلماء سيتم استضافتهم داخل الجامعة خلال الأسبوعين المقبلين لمساعدتها في ملفات كثيرة ، أولها ميكنة الجامعة وتطوير بنيتها ومساعدتها في البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية وتدريب الطلاب في معامل الجامعات التى يعملون بها في الخارج ، لافتا إلى أن الجامعة ستحتفل بكلية الهندسة التي تعتبر معلما وصرحا علميا متميزا ، إذ تضم بين جنباتها أساتذة وعلماء لهم قيمة كبيرة للغاية على مستوى العالم سواء في تقديمهم للبحث العلمي أو ما يقدمونه من جهد وتفكير.

ونوه نصار إلى أن مؤتمر علماء مصر في الخارج الذى عقد تحت عنوان (مصر تستطيع) يجب أن يتحول إلى مؤسسة لإنتاج الأفكار في كافة المجالات التى تؤكد أن مصر تستطيع في كافة المجالات ويبين آليات كيف تستطيع مصر أن تعبر كل مشاكلها في كافة المجالات والملفات ومنها ملف التعليم والبحث العلمي والتطرف ومواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر قادرة على مواجهة الفكر المتطرف ، وأنها تستطيع القضاء على الإرهاب ومواجهة الإحباط الذي ينشره أعداء الوطن عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، مشددا على أن الأوطان تبنى بالأفكار وليس بالأموال ، لأن الأفكار هي التي تولد الأموال ، وأنه لدى المصريين أفكار مدهشة يستطيعون بها عبور كل المشكلات.

وقال نصار ” إنه من المقرر تنظيم ملتقى علماء الهندسة من خريجى جامعة القاهرة لكى يقدموا خبراتهم للاستفادة منها على صعيد الجامعة والدولة ، وإن الملتقي سيتم تنظيمه وفقا للإطار الذي تحدده كلية الهندسة بالتعاون مع قناة النهار ، احتفالًا بمرور 200 سنة على إنشاء (المهندسخانة) ، التي أصبحت كلية الهندسة بالجامعة.

وأضاف إن كلية الهندسة تأتى في مقدمة التصنيفات على مستوى العالم وبرامجها العلمية معتمدة من الاتحاد الأوروبى دون قيد أو شرط ، مشيرا إلى أن هذه الفعالية التي سوف تنظم لخريجى الهندسة جامعة القاهرة على مستوى العالم وفقا لما يتم الاتفاق عليه في شهر إبريل المقبل، لوضع روشتة إجرائية لنجيب على سؤال كيف تستطيع مصر.

وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قد عقد اليوم اجتماعا مشتركا بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة ، حضره وفدا من وزارة الهجرة ونواب رئيس الجامعة والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بالجامعة وقيادات الكلية.