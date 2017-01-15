 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 08:28 مساءً
روابط سريعة
العناني: افتتاح المتحف الإسلامي خلال أيام
خالد العناني وزير الاثار

العناني: افتتاح المتحف الإسلامي خلال أيام

الأحد، 15 يناير 2017 08:36 م

 
كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن افتتاح المتحف الإسلامي خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين نقابة الأثريين قريبا.

وكان وزير الآثار، قد أكد أن الوزارة تستعد لتنظيم معرض للخارج سيطوف عددا كبير من الدول الأجنبية بمقابل مرضى جدا للوزارة وذلك لتحسين الدخل.

وكشف وزير الآثار أن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق كان حريصا على حضور حفل عيد الأثريين لكنه كان مرتبط بالسفر للخارج.

وأكد العناني أن الأثريين هم حراس الحضارة، ومسئوليتي رفع مستوى الآثار والأثريين، وهذا يتطلب تحسين الموارد المالية للوزارة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3