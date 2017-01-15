

كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن افتتاح المتحف الإسلامي خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين نقابة الأثريين قريبا.

وكان وزير الآثار، قد أكد أن الوزارة تستعد لتنظيم معرض للخارج سيطوف عددا كبير من الدول الأجنبية بمقابل مرضى جدا للوزارة وذلك لتحسين الدخل.

وكشف وزير الآثار أن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق كان حريصا على حضور حفل عيد الأثريين لكنه كان مرتبط بالسفر للخارج.

وأكد العناني أن الأثريين هم حراس الحضارة، ومسئوليتي رفع مستوى الآثار والأثريين، وهذا يتطلب تحسين الموارد المالية للوزارة.