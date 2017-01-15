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إحالة 38 موظفًا بأوقاف أسيوط للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي
تحقيق

إحالة 38 موظفًا بأوقاف أسيوط للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

الأحد، 15 يناير 2017 07:41 م
محيط: متابعات

أحال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط الشيخ محمد العجمي 38 موظفا بإدارتي أوقاف أبوتيج وساحل سليم إلي التحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل.

جاء ذلك عقب جولات ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، لوكيل وزارة الأوقاف ومدير المتابعة الميدانية بالمديرية الشيخ هاني محمد أحمد وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مدي انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.

وأشار العجمي إلي إحالة 20 موظفا إداريا ومدير عام إدارة أوقاف ساحل سليم وإحالة 17 موظفا بإدارة أوقاف أبوتيج إلي التحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور والانصراف، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه بشأن الإصلاح الإداري ومتابعة انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.

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