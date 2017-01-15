قال رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية محمد عبد الرحيم إنه تم خلال العام الماضي تصدير نحو 60 ألف طن سكر بني إلى السوق الكيني بعد الإعفاء من رسوم الصادر على السكر البالغ 2000 جنيه للطن، مشيرا إلى أن عملية التصدير توفر ما يتراوح بين 100 إلى 150 دولارا في كل طن.

وأشار عبد الرحيم - خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم /الأحد/ بالوزارة - إلى أنه لم يتم تحديد الكميات التي سيتم تصديرها خلال العام الحالي إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على إعفاء السكر البني من رسوم الصادر.

وأوضح أنه يتم سد الفجوة بين معدلات الاستهلاك البالغة 3ر3 مليون طن، ومعدلات الإنتاج البالغة 3ر2 مليون طن، عن طريق الاستيراد، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد استيراد نحو 260 ألف طن سكر خام و180 ألف طن سكر أبيض، لافتا إلى أنه يوجد بموانئ إسكندرية وسفاجا ودمياط مراكب محملة بالسكر تم تفريغها.

وأضاف عبد الرحيم أنه اعتبارا من يناير الحالي بدأت 6 مصانع تابعة للشركة في إنتاج سكر القصب بطاقة تصل إلى 64 ألف طن، مشيرا إلى أنه مع بدء توريد بنجر السكر في فبراير المقبل سيتم تشغيل مصنعين آخرين حتى انتهاء موسم التوريد في 31 مايو القادم.