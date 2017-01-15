تأكد غياب النيجيري ستانلي مهاجم الزمالك عن مباراة جولدي الودية و المقرر لها الاربعاء المقبل استعدادا للسوبر امام الاهلي في التاسع من فبراير بالإمارات.

ياتي ذلك بسبب مواصلة اللاعب التدريبات التأهيلية عقب شفاءه من الاصابة التي لحقت به في لقاء الاهلي الاخير في الدوري.

ومن المقرر أن يواصل ستانلي تدريباته التاهيلة تحت قيادة ماركو رودريجو مدرب الاحمال حتى نهاية الاسبوع الجاري ومن ثم سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الاسبوع المقبل خلال المعسكر المغلق.