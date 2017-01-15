كشف محمد حلمي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب اعتذار الفريق عن معسكر الجونة الذي كان مقرر له الثلاثاء القادم استعدادا لمواجهة الاهلي في السوبر.

واكد حلمي في تصريحاته اليوم أن الغيابات الكثيرة بالفريق هي السبب الرئيسي في عدم الذهاب للجونة‫؛‬ حيث يتواجد مع المنتخب الوطني الاول 5 لاعبين واثنان مع المنتخب العسكري ولاعب مع منتخب الشباب بالاضافة للمصابين.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الاهلي في السوبر يوم 10 فبراير المقبل‫؛‬ حيث سيواجة جولدي وديا الاربعاء المقبل.