ناقشت جامعة الزقازيق في إجتماعها اليوم”الأحد” برئاسة رئيس الجامعة الدكتور خالد عبد الباري إجراءات إنشاء جامعة أهلية بمدينة العاشر من رمضان بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشائها.

حضر الاجتماع محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبد الحكيم نور الدين وعدد من عمداء الكليات وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد عبد البارى إن قيمة إستثمارات جامعة الشرقية الأهلية تبلغ مليارا و500 مليون جنيه، مضيفا أن الجامعة ستعمل علي خلق تخصصات متميزة فى جامعة الشرقية الأهلية تتلائم مع سوق العمل بالإضافة إلي توفير فرص عمل مؤقتة فى مجال البناء.

وأوضح عبد الباري أن الجامعة الأهلية تساهم فى تطوير منظومة التعليم وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية وخلق نوع من التنافسية بين الجامعات الحكومية والخاصة لتقديم تعليم متميز متلائم مع احتياجات سوق العمل ويراعى البعد الإجتماعى وذلك فى إطار حرص الدولة على الإهتمام بتطوير التعليم.

وقال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد إن الجامعات الأهلية تقدم تعليما جادا ومتميزا وتعمل على فتح مسارات جديدة للتعليم التكنولوجى المرتبط بسوق العمل وبتكاليف مناسبة.